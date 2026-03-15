Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Autofahrer fährt alkoholisiert gegen Laternenmast und flüchtet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Brühl. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag (14.März) in Brühl- Vochem ist ein Autofahrer (43) gegen einen Laternenmast gefahren.

Gegen 11:03 Uhr soll der 43-Jährige mit seinem BMW auf der Römerstraße in Richtung Hürth gefahren und auf Höhe eines Parkplatzes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einem Laternenmast. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Pkw vom Unfallort. Er wurde jedoch durch alarmierte Polizeibeamte in der Nähe angetroffen. Da in seiner Atemluft Alkohol wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Weitere Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 43- Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (pk)

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