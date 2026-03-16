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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260316-1: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Auto erfasste Fußgänger

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (13. März) in Brühl ist ein Fußgänger (46) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (54) eines Audi gegen 21.40 Uhr von einem Parkplatz auf die Kölnstraße gefahren. Gleichzeitig habe der 46-Jährige die Kölnstraße überquert. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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