Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260317-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Hürth (ots)

Schmuck entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Montag (16. März) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen sein sollen. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Täter Schmuck.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Geschädigten ihre Wohnung an der Sudetenstraße gegen 12.45 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 16.30 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie, dass Schmuck fehlte. Zudem sei ein Schrank durchsucht worden.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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