Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260316-3: Schränke in Wohnung durchwühlt

Wesseling (ots)

Zeugensuche

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (13. März) eine Wohnungstür in einem Haus in Wesseling aufgehebelt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr sollen die Täter in die Wohnung am Kastanienweg eingedrungen sein. Als die Geschädigte den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei.

Alarmierte Einsatzkräfte fuhren zum Tatort und stellten durchwühlte Schränke fest. Die Beamten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Laut derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nichts.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

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