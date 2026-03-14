Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Hotelparkplatz

Papenburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 12. März 2026, 17:00 Uhr, und Freitag, 13. März 2026, 09:30 Uhr, kam es auf einem Hotelparkplatz am Hauptkanal rechts in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug die Beifahrertür eines dort abgestellten grauen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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