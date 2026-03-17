Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260317-3: E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß an Kreuzung

Eine 16-jährige E-Scooterfahrerin ist am Montagnachmittag (16. März) in Brühl bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen fuhr ein Autofahrer (76) gegen 15 Uhr auf der Kurfürstenstraße in Richtung der Straße "Zum Sommersberg". Noch vor Passieren der Römerstraße habe zeitgleich die 16-Jährige die Kurfürstenstraße mit ihrem E-Scooter auf der Fußgängerfurt der dortigen Ampel für Fußgänger von links nach rechts überquert. Die Jugendliche kollidierte mit dem Auto des 76-Jährigen. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats gehen Hinweisen nach, wonach die 16-Jährige das Rotlicht der Fußgängerampel missachtet haben könnte. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell