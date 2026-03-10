Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gefährdung im Straßenverkehr - Lachgas während der Fahrt

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Montag (09.03.2026) in Ahlen eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Auf der Gerichtsstraße fiel ihnen eine Autofahrerin auf, die während der Fahrt etwas aus einem Luftballon einatmete und an einer Ampel verkehrsbedingt stoppte. Ein Beamter gab ihr deutlich sichtbar das Zeichen nach Anfahren wieder anzuhalten und den Pkw zu stoppen. Die 23-jährige Ahlenerin beschleunigte ihr Auto zunächst so stark, dass auch die Reifen durchdrehten und quietschten und bemerkte den sichtbaren Polizisten mit der Kelle sehr spät. Dieser musste zur Seite springen, die Kelle berührte noch die Windschutzscheibe, erst dann stoppte die junge Frau ihr Auto. Als sie ausstieg, rollte ihr Auto zunächst weiter, bis sie die Beamten darauf aufmerksam machten und sie den Pkw sicherte.

Während der Kontrolle zeigte die 23-Jährige starke körperliche Auffälligkeiten hinsichtlich des Konsums berauschender Mittel. Im Fußraum entdeckten die Beamten einen leeren Luftballon sowie die Verpackung einer Lachgaskartusche und eine ungesicherte Kartusche. Auch die 21-jährige Beifahrerin aus Ahlen stieg aus.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der jungen Fahrerin und untersagten ihr die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Zur Info: Wer unter Lachgas Auto fährt, macht sich nach §316 Absatz 1 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar. "Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 315a oder § 315c mit Strafe bedroht ist."

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell