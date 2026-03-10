Polizei Warendorf

POL-WAF: Waderloh-Liesborn. Lkw prallt gegen Strommast

Warendorf (ots)

Ein 40-jähriger LKW-Fahrer ist am Montagabend (09.03.2026, 22.38 Uhr) bei einem Alleinunfall in Wadersloh-Liesborn leicht verletzt worden.

Der Liesborner fuhr auf der Benninghauser Straße Richtung Benninghausen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Straße ab und der LKW schleuderte gegen einen Strommasten.

Der 40-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 11.700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell