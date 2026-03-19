Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260319-4: Autofahrer flüchtete vor Kontrolle

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrsteilnehmer unter Alkohol und Drogeneinfluss unterwegs

Polizisten haben am Mittwoch (18. März) und in der Nacht zu Donnerstag (19. März) mehrere Autofahrer gestoppt die alkoholisiert oder unter Einfluss von Drogen unterwegs waren. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 0 Uhr beabsichtigen Polizeikräfte einen Audifahrer in Elsdorf für eine Kontrolle an der Oststraße anzuhalten. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort davon. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Flüchtigen und trafen den Wagen sowie den mutmaßlichen Fahrer (21) schließlich an. Im Inneren des Fahrzeugs stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest bei dem Verdächtigen zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Die Polizisten nahmen den Mann mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten sie den Audi und den Führerschein sicher und untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt.

In Hürth kontrollierten Polizisten einen Mercedesfahrer (58) gegen 19.20 Uhr in Hürth. Der Mann war auf der Frechener Straße von Alt-Hürth in Richtung Theresienhöhe unterwegs. Einer Beamtin fiel zunächst ein defektes Abblendlicht des Vitos auf. Sie stoppte den 58-Jährigen mit Anhaltezeichen. Sie stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Mann und aus dem Fahrzeuginneren fest. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,2 Promille an. Dabei verhielt sich der nunmehr Beschuldigte zeitweise unkooperativ. Weitere Beamte durchsuchten den Mann und brachten ihn zwecks Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher.

Gegen 12.40 Uhr stoppten Polizisten einen Toyotafahrer (44) an der Alfred-Nobel-Straße in Frechen. Bei der Kontrolle fielen den Einsatzkräften die verengten Pupillen des Mannes auf. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis und Amphetamine an. Nach einem kurzen Gespräch untersagten die Uniformierten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zu einem Krankenhaus, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm.

Einen Mofafahrer (42) kontrollierten Polizeikräfte gegen 9.30 Uhr in Kerpen an der Heerstraße. Dabei bemerkten sie bei dem 42-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum und führten einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis auf THC anzeigte. Die Beamten nahmen den Verdächtigen mit zu einem Krankenhaus, wo eine Ärztin auf Anordnung eine Blutprobe entnahm.

Alle angetroffenen Fahrzeugführer müssen sich nun in Verfahren verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell