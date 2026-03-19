Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260319-3: Verdächtiger nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Erftstadt (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben am späten Mittwochabend (18. März) einen mutmaßlichen Autofahrer (43) in Erftstadt gestellt.

Gegen 22.30 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei. Der Fahrer eines Transporters sei auf einen Parkplatz im Bereich der Herriger Straße gefahren und habe dabei einen VW und einen Mercedes touchiert. Der Zeuge habe den Fahrer angesprochen. Dieser habe seinen Trafic geparkt und sei davongegangen.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zum angegebenen Ort und nahmen den Sachverhalt auf. Sie fahndeten nach dem Verdächtigen und stellten den Fahrzeugschlüssel, der sich noch in dem Renault befand, sicher. Im weiteren Verlauf trafen die Einsatzkräfte einen Mann an, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. In einem Gespräch gab der Verdächtige an Alkohol getrunken zu haben und keine Fahrerlaubnis zu haben. Die Beamten führten einen Atemalkoholvortest bei dem 43-Jährigen durch, der ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Zudem nahmen sie den nunmehr Beschuldigten mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm.

Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

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