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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260320-2: Trotz fehlender Fahrerlaubnis weitergefahren

Wesseling (ots)

Fahrzeug sichergestellt

Polizeikräfte kontrollierten Donnerstagmorgen (19. März) einen Autofahrer in Wesseling. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, fuhr aber wenig später trotzdem weiter. Die Beamten stellten das Fahrzeug schließlich sicher.

Laut ersten Informationen stoppten die Beamten den 36-jährigen Fahrer eines Renault Transporters gegen 8.20 Uhr auf der Straße "Im Blauen Garn". Am Fahrzeug war die Frist für die Hauptuntersuchung abgelaufen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Er sagte zu, das Fahrzeug von einem Bekannten abholen zu lassen.

Als die Beamten wenig später erneut an der Kontrollstelle vorbeifuhren, stand das zuvor gestoppte Auto nicht mehr vor Ort. Sie entdeckten das Fahrzeug im Bereich der Rosenstraße und stoppten es erneut. Auf dem Fahrersitz saß der bereits zuvor kontrollierte Mann ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizeibeamten stellten nun das Fahrzeug sicher. Sie fertigten zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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