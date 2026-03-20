Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260320-3: Zwei E-Scooterfahrer unter Einfluss von Alkohol und unter Drogen gefahren

Kerpen (ots)

Ein Fahrer fuhr bei Polizeiwache vor

Polizeikräfte stellten am Donnerstag (19. März) bei zwei E-Scooterfahrern in Kerpen jeweils Drogen- bzw. Alkoholkonsum fest. Ärzte entnahmen bei beiden Blutproben.

Polizeibeamte stoppten gegen 15.40 Uhr einen 19-jährigen E-Scooterfahrer, der auf dem Gehweg der Hauptstraße fuhr. Der junge Mann war bei der anschließenden Kontrolle auffallend nervös. Den Beamten fielen sofort die geröteten Augen des Verdächtigen auf. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis für Cannabis.

Weitere Polizeikräfte beobachteten, wie der Fahrer (35) eines E-Scooters gegen 16.50 Uhr auf das Gelände der Polizeiwache fuhr und die Wache betrat. Am Wachtresen bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp über 1 Promille.

Beide Fahrer müssen nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (rs)

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