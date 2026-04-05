PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Ferienhaus

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Karfreitag, 03.04.2026 entdeckten die Besitzer eines Ferienhauses den Einbruch in der Nierenfelder Str. in Bad Münstereifel-Ohlerath. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit von Gründonnerstag, 02.04.2026, 22:00 Uhr bis Karfreitag, 03.04.2026, 12:30 Uhr, die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Dort durchsuchten sie das Inventar nach Beute. Unerkannt konnten die Täter im Anschluss flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 08:44

    POL-EU: Bilanz zum gestrigen Car Friday: Rot für Raser, Poser und illegales Tuning

    Kreis Euskirchen (ots) - Im Rahmen der landesweiten Kontrollmaßnahmen zum gestrigen "Car Friday" (3. April) hat die Polizei Euskirchen zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Ziel der Maßnahmen war es, gegen überhöhte Geschwindigkeit, illegales Tuning und gefährliche Umbauten konsequent vorzugehen. Dabei wurden zwei erheblich manipulierte französische Sportwagen ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 14:30

    POL-EU: Betrunkener Pkw-Fahrer übersieht Baustelle

    53909 Zülpich (ots) - Am Donnerstag, 02.04.2026 um 23:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bornheim die Römerallee in Zülpich mit seinem Pkw und übersah dabei eine Baustellenabsperrung. Nachdem er das Fahrzeug innerhalb der Baustelle festgefahren hatte, wurde ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten stellten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Alkoholtest ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 14:30

    POL-EU: Ladendiebstahl endet in Gewahrsamszelle

    53919 Weilerswist (ots) - Am Donnerstag, 02.04.2026 um 19 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Libyen dabei beobachtet, wie er versuchte Lebensmittel und Kleidungsstücke aus einem Verbrauchermarkt zu entwenden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er keinerlei Ausweispapiere vorweisen. Da er ebenso keinen Wohnsitz im Schengenraum hatte, wurde er zur Feststellung seiner Personalien zur Wache verbracht, wo er bis zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren