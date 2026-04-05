Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Ferienhaus

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Karfreitag, 03.04.2026 entdeckten die Besitzer eines Ferienhauses den Einbruch in der Nierenfelder Str. in Bad Münstereifel-Ohlerath. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit von Gründonnerstag, 02.04.2026, 22:00 Uhr bis Karfreitag, 03.04.2026, 12:30 Uhr, die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Dort durchsuchten sie das Inventar nach Beute. Unerkannt konnten die Täter im Anschluss flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

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