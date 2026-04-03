Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Pkw-Fahrer übersieht Baustelle

53909 Zülpich (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026 um 23:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bornheim die Römerallee in Zülpich mit seinem Pkw und übersah dabei eine Baustellenabsperrung. Nachdem er das Fahrzeug innerhalb der Baustelle festgefahren hatte, wurde ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten stellten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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