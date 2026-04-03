Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Trickdiebstahl aus Wohnung

53879 Euskirchen (ots)

Zwei unbekannte Täter klingelten am Donnerstag, 02.04.2026 gegen 11:00 Uhr an der Wohnungstür einer 94-jährigen Frau aus Euskirchen.

Einer der Täter zeigte ihr einen Flyer der Caritas und gab vor, ein Frühstücksangebot machen zu wollen. Die zweite Person hielt sich dabei im Hintergrund. Als die Frau die erste Person in ihre Wohnung bat, um sich das Angebot genauer anzuschauen, konnte die andere Person unbemerkt in das Schlafzimmer gehen. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte dies und beide Personen verließen die Wohnung nach Aufforderung. Entwendet wurde nichts. Die Personen konnten von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

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