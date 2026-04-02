Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mit Krad überschlagen
Mechernich-Breitenbenden (ots)
Bei einem Verkehrsunfall bei Mechernich-Breitenbenden hat sich ein 32-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen mit seinem Krad überschlagen.
Der Kradfahrer befuhr am gestrigen Mittwoch (1. April) um 18.50 Uhr die Landstraße 165 aus Richtung Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Breitenbenden.
Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug.
Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.
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