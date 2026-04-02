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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Krad überschlagen

Mechernich-Breitenbenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Mechernich-Breitenbenden hat sich ein 32-jähriger Kradfahrer aus Euskirchen mit seinem Krad überschlagen.

Der Kradfahrer befuhr am gestrigen Mittwoch (1. April) um 18.50 Uhr die Landstraße 165 aus Richtung Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Breitenbenden.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug.

Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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