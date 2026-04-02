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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisste 32-Jährige nach Suchaktion aufgefunden

Mechernich (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz ist nach einer umfangreichen Suchaktion am Mittwoch (1. April) wohlbehalten aufgefunden worden. Hintergrund der Suchaktion war, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand und aufgrund einer möglichen Eigengefährdung als vermisst galt. An der Suchaktion am Nachmittag beteiligten sich Kräfte der Polizei, darunter auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthundeführer. Zudem unterstützten Flächensuchhunde des Deutschen Roten Kreuzes Euskirchen und ein geländegängiges Fahrzeug der Bergwacht bei der Suche nach der 32-Jährigen. Im Verlauf der Suche konnte die vermisste Frau gegen 17.45 Uhr in der Ortslage Mechernich-Satzvey lokalisiert werden. Ein entscheidender Hinweis kam durch einen aufmerksamen Anwohner, der die Person über eine Videokamera in seinem Garten sitzend bemerkte und umgehend die Polizei informierte. Die Einsatzkräfte trafen die 32-Jährige vor Ort an. Sie war unverletzt, wurde jedoch aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften und bei dem aufmerksamen Bürger für die Unterstützung bei der erfolgreichen Suche.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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