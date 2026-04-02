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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch auf Baustelle

Euskirchen-Elsig (ots)

In einen Baustellencontainer im Bereich der Pfarrer-Leuchter-Straße/Delphinstraße in Euskirchen wurde eingebrochen und diverses Werkzeug entwendet. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen Dienstag (31. März, 18 Uhr) und Mittwoch (1. April, 8.40 Uhr). Die Baustelle befindet sich auf einer Grünfläche an der genannten Örtlichkeit. An dem Container wurden ein Fenster beschädigt und vollständig zerstört. Aus dem Container wurde diverses Werkzeug entwendet. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Ein Mitarbeiter stellte die Beschädigungen am Mittwochmorgen fest und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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