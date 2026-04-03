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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstahl endet in Gewahrsamszelle

53919 Weilerswist (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026 um 19 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Libyen dabei beobachtet, wie er versuchte Lebensmittel und Kleidungsstücke aus einem Verbrauchermarkt zu entwenden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er keinerlei Ausweispapiere vorweisen. Da er ebenso keinen Wohnsitz im Schengenraum hatte, wurde er zur Feststellung seiner Personalien zur Wache verbracht, wo er bis zur abschließenden Prüfung einer etwaigen Fluchtgefahr verblieb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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