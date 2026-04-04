Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum gestrigen Car Friday: Rot für Raser, Poser und illegales Tuning

Kreis Euskirchen (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollmaßnahmen zum gestrigen "Car Friday" (3. April) hat die Polizei Euskirchen zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Ziel der Maßnahmen war es, gegen überhöhte Geschwindigkeit, illegales Tuning und gefährliche Umbauten konsequent vorzugehen.

Dabei wurden zwei erheblich manipulierte französische Sportwagen sichergestellt. Beide Fahrzeuge überschritten das zulässige Standgeräusch deutlich. Besonders auffällig war ein Pkw, bei dem nach Abzug der Messtoleranz von fünf Dezibel ein vorwerfbarer Wert von 107 Dezibel festgestellt wurde. Der zulässige Grenzwert wurde damit um 23 Dezibel überschritten. Für das menschliche Ohr entspricht dies deutlich mehr als einer Vervierfachung des zulässigen Geräuschpegels.

Der 29-jährige Fahrer zeigte sich von den polizeilichen Maßnahmen wenig begeistert. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.800 Euro entrichten und seine Fahrt anschließend mit einem Taxi fortsetzen.

Die beiden sichergestellten Fahrzeuge werden in der kommenden Woche einem Sachverständigen zur weiteren Begutachtung vorgeführt.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte einen augenscheinlich stark und fragwürdig umgebauten Peugeot mit französischer Zulassung. Nach Angaben der Insassen handelte es sich bei dem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug um einen von 19 originalen Filmrequisiten aus dem französischen Kinofilm "Taxi Taxi" aus dem Jahr 2000.

Besonders kritisch bewerteten die eingesetzten Beamten die unfachmännisch angebrachten Front- und Heckspoiler aus Metall. Diese stellten eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Im Falle eines Zusammenstoßes mit Fußgängern oder Radfahrern könnten die Bauteile bereits bei geringen Geschwindigkeiten schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Das Fahrzeug wurde daher aus Gründen der Gefahrenabwehr stillgelegt.

Die Bilanz des Kontrolltages: 74 Verwarngelder, 58 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei sichergestellte Fahrzeuge wegen verbotenen Tunings. Ein weiteres Fahrzeug wurde zur Gefahrenabwehr stillgelegt.

Die Polizei Euskirchen macht deutlich: Wer sein Fahrzeug liebt, fährt mit Verstand. Rücksicht, regelkonformes Verhalten und technisch sichere Fahrzeuge sind die Voraussetzung dafür, dass alle Verkehrsteilnehmer sicher ans Ziel kommen.

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