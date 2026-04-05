Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrer betrunken auf Bahnsteig unterwegs - Blutprobe

53879 Euskirchen (ots)

Am Karfreitag, 03.04.2026, um 19:40 Uhr, fiel der 44-jährige Mann aus Euskirchen einer Streifenwagenbesatzung auf, als dieser den Bahnsteig mit seinem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnte bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,02 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Er wurde im Anschluss der Polizeiwache Euskirchen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

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