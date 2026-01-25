PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Internationaler Zolltag am 26.01.2026:/ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement

Bremen (ots)

Der ZOLL in Deutschland leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum 
Schutz der Gesellschaft. Ob bei der Überwachung des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs oder im Kampf gegen 
(organisierte) Kriminalität: Zollbehörden sorgen täglich für 
Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Sicherheit in enger Zusammenarbeit
mit nationalen wie europäischen Partnerbehörden.
Unter dem Leitthema "ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit 
und Engagement" steht der Internationale Zolltag am 26. Januar 2026. 
Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die wichtige 
Schutzfunktion des Zolls zu stärken und seine Bedeutung für Staat, 
Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen sichtbar zu machen.
"Der Weltzolltag macht sichtbar, wie unverzichtbar Zollverwaltungen 
weltweit für sichere Grenzen und einen funktionierenden Handel sind. 
Auch in Deutschland ist und bleibt der ZOLL ein Garant für 
Sicherheit, gerechten Wettbewerb und gesicherte Staatseinnahmen - 
getragen von moderner Technik und sehr gut ausgebildeten 
Nachwuchskräften", so Dr. Rolfink, der Präsident der 
Generalzolldirektion.
Die tägliche Wachsamkeit des Zolls und sein konsequentes Engagement 
sind entscheidend, um wachsende globalen Bedrohungen wie illegalem 
Waffen- und Drogenhandel und Finanzkriminalität zu begegnen sowie 
unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte aus Drittländern aus 
dem Verkehr zu ziehen. 
Dabei geht die Arbeit des Zolls weit über die bloße Kontrolltätigkeit
hinaus: Moderne Analysetechniken, internationale Zusammenarbeit und 
starke Partnerschaften bilden das Rückgrat einer wirksamen 
Gefahrenabwehr.
Der Internationale Zolltag 2026 ruft dazu auf, die Rolle des Zolls 
als effizienter und kompetenter Partner zum Schutz der Gesellschaft 
klar zu kommunizieren. Denn hinter jeder Kontrolle und jeder 
Intervention steht ein gemeinsames Ziel: Menschen zu schützen, 
Schaden zu verhindern und die Sicherheit und Stabilität unseres 
Gemeinwesens verlässlich zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

