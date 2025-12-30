PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt große Mengen Vapes und Wasserpfeifentabak sicher
Steuerschaden von über 130.000 EUR

Bremen (ots)

Bereits Ende November hat der Zoll in Bremen eine 
verdachtsunabhängige Steueraufsichtsmaßnahme in einem Großhandel für 
Kiosk- und Tankstellenbedarf durchgeführt und dabei einen 
vorläufigen Steuerschaden von rund 137.000 Euro festgestellt.
Dabei wurden 1672 Flaschen mit Lachgas aufgefunden, das in Bremen in 
Kiosken und Tankstellen nicht verkauft oder abgegeben werden darf. 
Des Weiteren wurden zahlreiche Kartons mit unversteuerten 
Einweg-E-Zigaretten, sogenannte "Vapes", die nicht den gesetzlichen 
Vorgaben entsprachen und 720 Dosen Snus und Nikotin-Pouches 
aufgefunden. Der Verkauf von Snus und Nikotin-Pouches ist in 
Deutschland verboten. Zusätzlich stellten die Zöllner 92 kg 
unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher.
Die weiteren umfangreichen Ermittlungen hierzu führt das 
Zollfahndungsamt Hannover am Dienstsitz Bremen. Die Verfahren wegen 
des Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz und der Abgabe von 
Lachgas wurden an die Polizei abgegeben.
"Tabakwaren unterliegen in Deutschland der Tabaksteuer. Seit 2022 
gilt das auch für Tabakwaren-Substitute, sogenannten Vapes", erklärt 
Jens Pietsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes Bremen, "die Steuer 
wird pro Milliliter Volumen berechnet. Das zulässige Füllvolumen der 
Einweg-E-Zigaretten beträgt nach dem Tabakerzeugnisgesetz maximal 2 
Milliliter".
Immer wieder findet der Zoll im Rahmen seiner Kontrollen 
unversteuerte Tabakwaren. So wurden bei Kontrollen am 15.12.2025 und 
18.12.2025 insgesamt weitere 50 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak 
sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Jens Pietsch
Telefon: 0421 5154 1027
E-Mail: jens.pietsch@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

