Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt große Mengen Vapes und Wasserpfeifentabak sicher

Steuerschaden von über 130.000 EUR

Bremen (ots)

Bereits Ende November hat der Zoll in Bremen eine verdachtsunabhängige Steueraufsichtsmaßnahme in einem Großhandel für Kiosk- und Tankstellenbedarf durchgeführt und dabei einen vorläufigen Steuerschaden von rund 137.000 Euro festgestellt.

Dabei wurden 1672 Flaschen mit Lachgas aufgefunden, das in Bremen in Kiosken und Tankstellen nicht verkauft oder abgegeben werden darf. Des Weiteren wurden zahlreiche Kartons mit unversteuerten Einweg-E-Zigaretten, sogenannte "Vapes", die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen und 720 Dosen Snus und Nikotin-Pouches aufgefunden. Der Verkauf von Snus und Nikotin-Pouches ist in Deutschland verboten. Zusätzlich stellten die Zöllner 92 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen hierzu führt das Zollfahndungsamt Hannover am Dienstsitz Bremen. Die Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz und der Abgabe von Lachgas wurden an die Polizei abgegeben.

"Tabakwaren unterliegen in Deutschland der Tabaksteuer. Seit 2022 gilt das auch für Tabakwaren-Substitute, sogenannten Vapes", erklärt Jens Pietsch, Pressesprecher des Hauptzollamtes Bremen, "die Steuer wird pro Milliliter Volumen berechnet. Das zulässige Füllvolumen der Einweg-E-Zigaretten beträgt nach dem Tabakerzeugnisgesetz maximal 2 Milliliter".

Immer wieder findet der Zoll im Rahmen seiner Kontrollen unversteuerte Tabakwaren. So wurden bei Kontrollen am 15.12.2025 und 18.12.2025 insgesamt weitere 50 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell