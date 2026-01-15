PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Tabakschmuggel am Flughafen Bremen
Reisender transportierte Wasserpfeifentabak in Keksdosen

Bremen (ots)

Der Zoll hat am Samstag, 10. Januar 2026 am Bremer Flughafen bei der 
Kontrolle eines aus dem Libanon einreisenden 27-jährigen Mannes 4 kg 
Wasserpfeifentabak in dessen Reisegepäck aufgefunden. 
Der Reisende hatte zunächst die Zöllner noch vor der Zollkontrolle 
angesprochen und 1 kg Wasserpfeifentabak vorgezeigt und angemeldet. 
Nach Abzug seiner Reisefreimenge für Tabak in Höhe von 250 Gramm 
wurde der angemeldete Wasserpfeifentabak sodann in Höhe von rund 
37,00 Euro versteuert.
Die Zöllner gaben sich jedoch mit der freiwillig angezeigten Ware 
nicht zufrieden und warfen noch einen Blick in das Reisegepäck des 
Mannes. Unter einer Lage Kleidung und in Keksdosen versteckt kamen 
weitere 4 kg Wasserpfeifentabak zum Vorschein.
"Das Reisende beim Zoll nur einen Teil ihrer mitgeführten Waren 
anmelden, um durch scheinbar vorbildliches Verhalten einer 
Zollkontrolle zu entgehen, kommt gar nicht so selten vor", erläutert 
Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen und fährt
fort: "Natürlich müssen aber alle mitgeführten Waren angemeldet 
werden. Dann sind lediglich die fälligen Einfuhrsteuern zu zahlen, 
ansonsten werden Zuschläge erhoben oder sogar Steuerstrafverfahren 
eingeleitet."
Im vorliegenden Fall wurden für den nicht angemeldeten 
Wasserpfeifentabak Einfuhrsteuern in Höhe von rund 350,00 Euro 
berechnet und noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eröffnet.
Zusatzinformationen:
Reisenden können sich auf der Internetseite zoll.de ausführlich über 
steuerfreie Einfuhren sowie über die Förmlichkeiten und 
Einschränkungen bei der Wareneinfuhr in die EU informieren.
Im Zweifelsfall sollten alle mitgebrachten Waren im roten Kanal beim 
Zoll angemeldet werden. Die Reisefreimenge wird bei Vorliegen der 
Voraussetzungen auch hier gewährt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 1026
E-Mail: volker.vonmaurich@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Hauptzollamt Bremen
