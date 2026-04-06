Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mechernich (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Kermeterstraße in Mechernich-Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am heutigen Montag (6. April) gegen 3.55 Uhr.

Eine 21-jährige Frau aus Mechernich befuhr die Kermeterstraße von Mechernich-Berg kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Glehn. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Infolge des Zusammenstoßes verlor der Pkw die Bodenhaftung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. An dem Pkw entstand Totalschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der Frau ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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