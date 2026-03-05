PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Sechs Jugendliche überqueren Gleis vor einfahrendem Zug

Meldorf (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr wurden Bundespolizisten, die auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland als Zugstreife unterwegs waren, vom Triebfahrzeugführer auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, die vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Meldorf noch über die Gleise liefen. Der Lokführer hatte noch einen Achtungspfiff abgegeben. Glücklicherweise kam es nicht zur Kollision.

Die Bundespolizisten verließen den Zug und stellten die Jugendlichen zur Rede. Die 16 und 17-Jährigen räumten ihr Fehlverhalten ein und gaben an den Zug nach Süden noch erreichen zu wollen.

Die Jugendlichen kamen vom Berufsbildungszentrum und wurden nach Belehrung durch die Bundespolizisten über die Gefahren im Bahnbereich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt.

Die Bundespolizei appelliert eindringlich: Nutzen Sie nur die vorgeschriebenen "sicheren Wege" um zum anderen Bahnsteig zu gelangen. Durchfahrende Züge fahren mit hohen Geschwindigkeiten und haben einen langen Bremsweg. Güterzüge stehen zudem nicht im Fahrplan.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:55

    BPOL-FL: Aus dem Schienenersatzverkehr in die Haftanstalt

    Harrislee (ots) - Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 02.03.2026 gegen 16:15 Uhr am Grenzübergang Harrislee einen Reisebus, der aufgrund von Bauarbeiten als Schienenersatzverkehr für die Bahnverbindung von Padborg nach Flensburg eingesetzt war. Im Bus befand sich unter den kontrollierten Personen eine Frau, deren genauere Überprüfung ergab, dass sie mit ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:51

    BPOL-FL: NMS - Nach Handydiebstahl zwei Tatverdächtige gestellt

    Neumünster (ots) - Gestern Abend gegen 21:30 Uhr erschien eine Frau bei der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster und teilte mit, dass ihr vor wenigen Minuten ihr Smartphone (iPhone 12 Mini) während des Telefonierens im Nahbereich des Bahnhof Neumünsters entwendet worden sei. Hierbei hätten zwei männliche Personen sich während ihres Telefonates an sie herangeschlichen und plötzlich und unerwartet nach dem Smartphone ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:40

    BPOL-FL: Angriff auf Zugbegleiter - Fahrgast zu Haftstrafe verurteilt

    Neumünster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Bundespolizeiinspektion Flensburg Am vergangenen Sonntag kam es in einer Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Fahrgast fest und führten ihn nach Anordnung von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren