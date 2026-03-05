Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Sechs Jugendliche überqueren Gleis vor einfahrendem Zug

Meldorf (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr wurden Bundespolizisten, die auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland als Zugstreife unterwegs waren, vom Triebfahrzeugführer auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, die vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Meldorf noch über die Gleise liefen. Der Lokführer hatte noch einen Achtungspfiff abgegeben. Glücklicherweise kam es nicht zur Kollision.

Die Bundespolizisten verließen den Zug und stellten die Jugendlichen zur Rede. Die 16 und 17-Jährigen räumten ihr Fehlverhalten ein und gaben an den Zug nach Süden noch erreichen zu wollen.

Die Jugendlichen kamen vom Berufsbildungszentrum und wurden nach Belehrung durch die Bundespolizisten über die Gefahren im Bahnbereich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt.

Die Bundespolizei appelliert eindringlich: Nutzen Sie nur die vorgeschriebenen "sicheren Wege" um zum anderen Bahnsteig zu gelangen. Durchfahrende Züge fahren mit hohen Geschwindigkeiten und haben einen langen Bremsweg. Güterzüge stehen zudem nicht im Fahrplan.

