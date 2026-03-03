PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Aus dem Schienenersatzverkehr in die Haftanstalt

Harrislee (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 02.03.2026 gegen 16:15 Uhr am Grenzübergang Harrislee einen Reisebus, der aufgrund von Bauarbeiten als Schienenersatzverkehr für die Bahnverbindung von Padborg nach Flensburg eingesetzt war.

Im Bus befand sich unter den kontrollierten Personen eine Frau, deren genauere Überprüfung ergab, dass sie mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde.

Die 58-jährige Ukrainerin wurde dem Bundespolizeirevier Flensburg zugeführt.

Eine Zahlung von 600 Euro hätte sie vor der Haft bewahrt, sie konnte den Betrag jedoch nicht aufbringen, obwohl mehrere Geldautomaten mit ihr aufgesucht worden waren. So wurde sie anschließend in die JVA Lübeck überstellt, wo sie die nächsten 20 Tage verbringen wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Thomas Hippler
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
Telefon: 0461/ 3132 - 1011
Mobil: 0172/ 4011 278
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

