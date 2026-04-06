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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Grillunfall - 50-Jähriger schwer verletzt

Nettersheim (ots)

Am Sonntag (5. April) kam es in Nettersheim auf der Blankenheimer Straße in einem Innenhof eines dortigen Einfamilienhauses zu einem Brandgeschehen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 50-jähriger Mann aus Köln versuchte gegen 15.55 Uhr, einen Holzkohlegrill zu entzünden, indem er Benzin in den Grill einfüllte. Dabei schlugen die Flammen auf die Umgebung über und erfassten den Mann selbst. Der 50-Jährige versuchte zunächst, das Feuer eigenständig zu löschen, wobei die Flammen jedoch auf ihn übergriffen. In der Folge griff das Feuer auch auf einen in der Nähe geparkten Pkw über, der dabei beschädigt wurde.

Ein 54-jähriger Zeuge aus Köln brachte den Mann zu Boden und konnte die Flammen löschen. Im Anschluss konnte das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Der 50-jährige Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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