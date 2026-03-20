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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rauchentwicklung sorgt für Evakuierung

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zur Evakuierung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kracht's Kamp" kam es am Donnerstagabend in Rehme. Grund dafür war ein gemeldetes Feuer innerhalb des Hauses.

So setzte man Polizei und Feuerwehr gegen 21.30 Uhr über den Brand in Kenntnis, woraufhin die Einsatzkräfte nach Rehme ausrückten. Wegen einer festgestellten Rauchentwicklung innerhalb des Treppenhauses erfolgte schließlich die Evakuierung mehrerer Hausbewohner per Drehleiter. Zwischenzeitlich leiteten die Brandbekämpfer die Löschmaßnahmen ein.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vier Personen, darunter drei Kinder, wurden vorsorglich zu einer Untersuchung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Warum es zu der Rauchentwicklung kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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