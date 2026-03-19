Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer ohne Führerschein erwischt

Minden (ots)

(FW) Zwei Fahrzeugführer waren in Minden ohne Führerschein unterwegs und müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Eine 46-Jährige wurde am Montagmittag bei der Polizei zu einer Anhörung vorgeladen und erschien mit ihrem Pkw bei der Wache Minden. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau aus Preußisch Oldendorf nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb eine Anzeige gefertigt wurde.

Auch am Mittwochmorgen stellten Beamte bei einem 32-Jährigen im Rahmen einer Verkehrsüberprüfung an der Viktoriastraße fest, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Auf den Mindener und auf den Halter des Fahrzeugs kommen nun Strafanzeigen zu.

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