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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer ohne Führerschein erwischt

Minden (ots)

(FW) Zwei Fahrzeugführer waren in Minden ohne Führerschein unterwegs und müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Eine 46-Jährige wurde am Montagmittag bei der Polizei zu einer Anhörung vorgeladen und erschien mit ihrem Pkw bei der Wache Minden. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau aus Preußisch Oldendorf nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb eine Anzeige gefertigt wurde.

Auch am Mittwochmorgen stellten Beamte bei einem 32-Jährigen im Rahmen einer Verkehrsüberprüfung an der Viktoriastraße fest, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Auf den Mindener und auf den Halter des Fahrzeugs kommen nun Strafanzeigen zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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