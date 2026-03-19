Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sichtschutz fängt Feuer

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines brennenden Kunststoffsichtschutzes an einem Gartenzaun wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr an die Ecke Königstraße / Oberbecksener Straße nach Rehme gerufen.

Nach Ablöschen des Sichtschutzes kümmerten sich die Brandbekämpfer um das Wässern einer angrenzenden Koniferenhecke. Ein größerer Schaden entstand glücklicherweise nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Entstehung machen können, um Kontaktaufnahme unter Telefon (0571) 88660.

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