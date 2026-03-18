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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bus beschädigt: Betrunkener Fahrer leistet Widerstand

Lübbecke (ots)

(SN) Ein offenbar betrunkener Autofahrer aus Lübbecke steht unter Verdacht bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag einen Bus beschädigt und sich anschließend entfernt zu haben.

Der Autofahrer war den Erkenntnissen zufolge gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw an der Kreuzung Am Esch / Horstweg in Blasheim unterwegs, als es zum Streifkontakt mit einem entgegenkommenden Bus kam. Dennoch setzte der Nissan-Fahrer seine Fahrt fort.

Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei bemerkten die Polizisten einen Atemalkoholgeruch, sodass der unkooperativ auftretende Lübbecker zu einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht wurde. Dort kam es zu Widerstandshandlungen, der Lübbecker schlug und trat um sich. Hierbei erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig.

Weil die Beamten vor Ort gesundheitliche Probleme bei dem Mann bemerkten, forderten sie eine Rettungswagenbesatzung an, die ihn ins örtliche Krankenhaus brachte. Zudem fertigten die Gesetzeshüter eine Anzeige und behielten den Führerschein des Lübbeckers ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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