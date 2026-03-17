POL-MI: Rollerfahrer ertappt, Strafanzeige gefertigt
Porta Westfalica (ots)
(SN) Den richtigen Riecher hatten Beamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Alten Poststraße in Porta Westfalica-Barkhausen, als sie einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.
Dabei konnte der 39-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Stattdessen ergab die Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt. Da die Eigentumsverhältnisse des nicht zugelassenen Rollers vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde das Zweirad sichergestellt.
Weil der Mann zuvor unter mutmaßlichem Drogeneinfluss mit dem Roller unterwegs gewesen war, musste er die Polizisten ins Klinikum Minden begleiten, wo eine Blutprobenentnahme erfolgte. Nun muss sich der Mindener mit den Folgen seines Handelns auseinandersetzen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell