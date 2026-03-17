Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer ertappt, Strafanzeige gefertigt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Den richtigen Riecher hatten Beamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Alten Poststraße in Porta Westfalica-Barkhausen, als sie einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei konnte der 39-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Stattdessen ergab die Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt. Da die Eigentumsverhältnisse des nicht zugelassenen Rollers vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde das Zweirad sichergestellt.

Weil der Mann zuvor unter mutmaßlichem Drogeneinfluss mit dem Roller unterwegs gewesen war, musste er die Polizisten ins Klinikum Minden begleiten, wo eine Blutprobenentnahme erfolgte. Nun muss sich der Mindener mit den Folgen seines Handelns auseinandersetzen.

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