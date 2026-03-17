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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzte nach Kreuzungsunfall

POL-MI: Verletzte nach Kreuzungsunfall
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Minden (ots)

(FW) In Leteln ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Demnach fuhr eine 43-Jährige gegen 13:15 Uhr mit ihrem Dacia auf der Lahder Straße in Richtung Petershagen. An der Kreuzung zur Straße "Große Trift" beabsichtigte die Mindenerin nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein Opel-Fahrer (59) über die Abzweigung auf der Lahder Straße in Richtung Minden. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug. Die Fahrerin des Sandero sowie der Raddestorfer verletzten sich hierbei leicht, mussten aber vor Ort nicht ärztlich betreut werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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