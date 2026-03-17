Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzte nach Kreuzungsunfall

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Minden (ots)

(FW) In Leteln ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Demnach fuhr eine 43-Jährige gegen 13:15 Uhr mit ihrem Dacia auf der Lahder Straße in Richtung Petershagen. An der Kreuzung zur Straße "Große Trift" beabsichtigte die Mindenerin nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein Opel-Fahrer (59) über die Abzweigung auf der Lahder Straße in Richtung Minden. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug. Die Fahrerin des Sandero sowie der Raddestorfer verletzten sich hierbei leicht, mussten aber vor Ort nicht ärztlich betreut werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

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