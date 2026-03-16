Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver auf Bundesstraße endet im Graben

Espelkamp (ots)

Auf der Bundesstraße 239 in Espelkamp ereignete sich in den Abendstunden des Freitags (13.03.) ein Verkehrsunfall. Vermutlicher Alkoholkonsum des Fahrers kommt als Unfallursache in Betracht.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 20:30 Uhr zu einem von der Bremer Straße abgekommenen Pkw gerufen. Den Erkenntnissen nach fuhr der Autofahrer zuvor mit seinem Kia in Richtung Rahden. Zwischen der Gestringer Straße und der Auffahrt Gabelhorst überholte der 34-Jährige mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Auf der Nassen Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und landete anschließend im Graben. Dabei wurde ein Leitpfosten überfahren und ein Zaun beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Nachdem man den Autofahrer zunächst im Krankenhaus auf Verletzungen untersuchte, entnahm ein Arzt ihm in der Folge eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Den Espelkamper erwartet nun ein Strafverfahren.

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