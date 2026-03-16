PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver auf Bundesstraße endet im Graben

Espelkamp (ots)

Auf der Bundesstraße 239 in Espelkamp ereignete sich in den Abendstunden des Freitags (13.03.) ein Verkehrsunfall. Vermutlicher Alkoholkonsum des Fahrers kommt als Unfallursache in Betracht.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 20:30 Uhr zu einem von der Bremer Straße abgekommenen Pkw gerufen. Den Erkenntnissen nach fuhr der Autofahrer zuvor mit seinem Kia in Richtung Rahden. Zwischen der Gestringer Straße und der Auffahrt Gabelhorst überholte der 34-Jährige mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Auf der Nassen Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und landete anschließend im Graben. Dabei wurde ein Leitpfosten überfahren und ein Zaun beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Nachdem man den Autofahrer zunächst im Krankenhaus auf Verletzungen untersuchte, entnahm ein Arzt ihm in der Folge eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Den Espelkamper erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 12:14

    POL-MI: Unfallfahrer lässt Auto zurück

    Stemwede (ots) - (SN) Ein Autofahrer aus Stemwede steht unter Verdacht, am Samstagabend an der Niedermehner Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann schließlich zu Hause angetroffen werden. Gegen 18 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis über eine mutmaßliche Unfallstelle an der Niedermehner Straße. Eine kurze Zeit ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:40

    POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Hüllhorst (ots) - (SN) Zum Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Kreuzung Niedringhausener Straße / Alte Straße / Oberbauerschafter Straße. Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Rödinghausen die Oberbauerschafter Straße aus Richtung Oberbauerschaft kommend gegen 19.15 Uhr befahren und auf die Niedringhausener Straße in Fahrtrichtung Lübbecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren