Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hüllhorst (ots)

(SN) Zum Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Kreuzung Niedringhausener Straße / Alte Straße / Oberbauerschafter Straße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Rödinghausen die Oberbauerschafter Straße aus Richtung Oberbauerschaft kommend gegen 19.15 Uhr befahren und auf die Niedringhausener Straße in Fahrtrichtung Lübbecke abbiegen wollen. Dabei kollidierte der VW des Mannes mit dem entgegenkommenden Ford einer 24-jährigen Hüllhorsterin, die die Alte Straße aus Hüllhorst kommend befahren hatte. Beide Personen verletzten sich offenbar leicht. Dies galt auch für den 26 Jahre alten Beifahrer der Hüllhorsterin. Die drei Personen wurden mittels RTW zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

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