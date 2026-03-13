POL-MI: Kabeldiebe am Werk
Porta Westfalica (ots)
(SN) Wegen eines Diebstahls wurden die Beamten am Donnerstagmorgen an die Freiherr-vom-Stein-Straße nach Porta Westfalica-Barkhausen gerufen.
Den Erkenntnissen nach hatten sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem Kaiserhof verschafft. Dabei entwendeten die Täter zwei Kabelrollen - darunter ein knapp 60 Meter langes und drei Zentimeter dickes Stromzuleitungskabel - von dem umzäunten Baustellengelände. Die Tatzeit konnte gegenüber der Polizei auf Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 9.45 Uhr eingegrenzt werden.
Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
