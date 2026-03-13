Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kabeldiebe am Werk

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Diebstahls wurden die Beamten am Donnerstagmorgen an die Freiherr-vom-Stein-Straße nach Porta Westfalica-Barkhausen gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatten sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem Kaiserhof verschafft. Dabei entwendeten die Täter zwei Kabelrollen - darunter ein knapp 60 Meter langes und drei Zentimeter dickes Stromzuleitungskabel - von dem umzäunten Baustellengelände. Die Tatzeit konnte gegenüber der Polizei auf Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 9.45 Uhr eingegrenzt werden.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell