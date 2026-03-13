PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Kabeldiebe am Werk

Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Diebstahls wurden die Beamten am Donnerstagmorgen an die Freiherr-vom-Stein-Straße nach Porta Westfalica-Barkhausen gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatten sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem Kaiserhof verschafft. Dabei entwendeten die Täter zwei Kabelrollen - darunter ein knapp 60 Meter langes und drei Zentimeter dickes Stromzuleitungskabel - von dem umzäunten Baustellengelände. Die Tatzeit konnte gegenüber der Polizei auf Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 9.45 Uhr eingegrenzt werden.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

