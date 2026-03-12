POL-MI: BWM demoliert und weggefahren
Minden (ots)
(FW) In der Bleichstraße fuhr ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend gegen einen geparkten BMW und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
So hörte ein Hinweisgeber gegen 19:10 Uhr einen lauten Knall und stellte anschließend einen demolierten 3er BMW am Straßenrand im Wendehammer fest. Kurz danach fuhr ein dunkler Volkswagen (Golf oder Polo) mit einem Unfallschaden im Frontbereich aus der Bleichstraße in Richtung Brühlstraße.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.
