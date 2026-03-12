Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tageswohnungseinbruch in Kleinenbremen

Porta Westfalica (ots)

(FW) Unbekannte Täter machten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwochnachmittag in Kleinenbremen Beute.

Ersten Ermittlungen zu Folge zerstörten Diebe zwischen 14:00 und 16:15 Uhr eine Scheibe im Erdgeschoss in der Straße "Am Rott". Anschließend durchwühlten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss konnten sie fliehen.

Hinweise zu den Einbrechern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell