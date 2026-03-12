Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Autos beschädigt

Minden (ots)

(SN) Wegen Sachbeschädigungen an mehreren PKWs in Minden ermittelt die Polizei derzeit gegen bisher unbekannte Täter.

Den Erkenntnissen nach demolierten die Unbekannten mindestens fünf Autos, die sich auf einem Schotterparkplatz eines Autohandels befanden, welcher zwischen der Melittastraße und der Stiftsallee an der Ringstraße liegt. An jeweils zwei VW und BMW sowie einem Audi konnten schließlich Kratzer und teilweise platte Reifen festgestellt werden. Die Tat dürfte sich im Zeitraum Dienstag, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 14.30 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell