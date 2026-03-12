Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autobrand schlägt auf Wohnhaus über

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Ein Zweifamilienhaus im Dillenweg von Harlinghausen wurde in der Nacht zu Donnerstag durch einen Brand erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen kurz nach ein Uhr zunächst im Bereich von zwei vor dem Haus geparkten Autos aus. Hierbei wurden ein Volkswagen sowie ein Mini komplett zerstört. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Preußisch Oldendorf schlugen die Flammen auf die Frontseite sowie das Dach des Gebäudes über. In der Folge brannte eine Doppelhaushälfte vollständig ab. Die zweite wurde stark beschädigt. Die Wohnungen der beiden Haushälften sind derzeit zum Teil nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten und Freunden unter.

Noch in der Nacht prüften Fachmänner vom THW die Standfestigkeit des Gebäudes. Die Brandspezialisten der Kreispolizeibehörde nahmen die Ermittlungen auf und begutachteten am Donnerstag den Brandort. Da die Umstände, die zur Brandentstehung führten, derzeit noch nicht abschließend geklärt werden konnten, bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise. Wer in den Abend- bzw. Nachtstunden im Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

