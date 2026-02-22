PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: PKW-Brand in der Lohengrinstraße

Remscheid (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Remscheid um 07:52 Uhr zu einem PKW-Brand in die Lohengrinstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Lohengrinstraße für den Verkehr gesperrt werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf ein daneben abgestelltes Fahrzeug verhindert werden.

Nach rund 20 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Christian Schoofs

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
