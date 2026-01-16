Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Diesel in Gewässer, Feuerwehr bringt mehrere Ölsperren ein

Pforzheim (ots)

Am Freitag kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich des Kupferhammers zu einem Austritt von Dieselkraftstoff aus einem LKW, der bei Rangierfahrt mit einer Steinmauer kollidiert war. Aufgrund der Nähe zur Würm gelang der Kraftstoff in kürzester Zeit in den Fluss. Umgehend wurde über die Integrierte Leitstelle Pforzheim die Feuerwehr Pforzheim alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Austritt von weiterem Kraftstoff schnell stoppen.

Zur Begrenzung des weiteren Austritts hat die Feuerwehr spezielle Ölsperren auf der Würm als auch auf der Nagold, dem Metzelgraben im Stadtgarten und in der Enz im Bereich Enzauenpark eingesetzt. Diese Ölsperren helfen dabei, das auf der Wasseroberfläche schwimmende Öl aufzufangen, so dass dieses anschließend abgesaugt und entsorgt werden kann.

Im Bereich der Innenstadt kam es aufgrund der Gewässerverunreinigung zu einer leichten Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr Pforzheim, das städtische Umweltamt, die Technischen Diensten und die Stadtwerke Pforzheim arbeiten eng zusammen, um die Gewässerverunreinigung zu beseitigen und den Umweltschaden zu minimieren. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Abteilungen Dillweißenstein, Brötzingen-Weststadt und Haidach im Einsatz. Die freiwillige Feuerwehre Niefern-Öschelbronn unterstützte mit weiteren Ölsperren. Die Ölsperren verbleiben bis Samstag in den Gewässern, um sicherzustellen, dass möglichst viel Kraftstoff aufgefangen wird.

