Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brennende Autos lösen Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

(FW) Ein Carport-Brand hat in der Nacht zu Freitag an der Mindener Straße in Hille einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Ersten Erkenntnissen zufolge hörte ein Zeuge gegen 02:30 Uhr einen lauten Knall und bemerkte daraufhin Flammen an einem Carport. Daraufhin setzte er den Notruf ab. Die alarmierte Feuerwehr stellte schließlich fünf brennende Autos auf dem Grundstück fest - vier davon befanden sich unter einem Carport, welches ebenfalls in Vollbrand stand. Trotz der Löscharbeiten konnte durch die Brandbekämpfer ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des angrenzenden Mehrfamilienhauses nicht verhindert werden.

Dem Löschzug gelang es schließlich das Feuer in den Griff zu bekommen. Die sechs sich am Brandort befindenden Bewohner des nicht mehr bewohnbaren Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt, sie kamen zunächst bei einem Nachbarn unter. Die Mindener Straße war für die Dauer der Löscharbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.

Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar. Hierzu hat die Kripo Minden die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Bereits in der Nacht zu Donnerstag kam es in Preußisch Oldendorf zu einem Carportbrand. Die Prüfung möglicher Tatzusammenhänge ist genauso wie die Ermittlung der Brandursache Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell