Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallfahrer lässt Auto zurück

Stemwede (ots)

(SN) Ein Autofahrer aus Stemwede steht unter Verdacht, am Samstagabend an der Niedermehner Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann schließlich zu Hause angetroffen werden.

Gegen 18 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis über eine mutmaßliche Unfallstelle an der Niedermehner Straße. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte schließlich einen verunfallten Audi fest, der nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und gegen die Wand eines Gebäudes geprallt war. Vom Unfallfahrer hingegen fehlte zunächst jede Spur.

Bei den Ermittlungen geriet schließlich der 36 Jahre alter Fahrzeughalter in den Fokus der Beamten. Dieser konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Weil die Gesetzeshüter bei ihm eine Alkoholisierung vermuteten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der stark beschädigte Audi sichergestellt.

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