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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw schleudert bei Regen aus Kurve - zwei Personen werden leicht verletzt

Lübbecke (ots)

Auf der Berliner Straße in Lübbecke verlor ein 22-jähriger in den frühen Morgenstunden des Sonntags die Kontrolle über seinen Smart. Die Fahrt endet im Graben.

Zeugen meldeten der Leitstelle der Polizei über den Notruf 110 gegen 04:20 Uhr ein im Seitenstreifen stehendes und verlassenes Auto. Beim Eintreffen der Polizisten befanden sich die Beteiligten vor Ort.

Nach derzeitigen Ermittlungen waren die beiden Männer (21, 22) in Richtung Lübbecke unterwegs. Im Ausgang einer leichten Rechtskurve verlor der Espelkamper kurz vor dem Ortseingang die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam aus unbekannten Gründen nach links von der nassen Fahrbahn ab und drehte sich in der Folge mehrfach. Erst im Seitenstreifen kam das Fahrzeug stark beschädigt zum Stehen. Unbeteiligte informierten kurze Zeit später die Polizei.

Im Zuge des Unfalls klagten beide Insassen über leichte Verletzungen. Beide lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab. Der Wagen wurde auf eigenen Wunsch abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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