Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mindener fällt erneut ohne Führerschein auf

Minden (ots)

(FW) Wiederholt auffällig wurde ein 38-Jähriger am Montagmorgen, als sich bei einer Fahrzeugkontrolle herausstellte, dass dieser keinen Führerschein besitzt.

Der Autofahrer musste sich gegen 06:30 Uhr auf dem Bierpohlweg einer Verkehrskontrolle der Polizei unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mercedes-Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung zudem fest, dass der Mindener in der Vergangenheit bereits des öfteren Fahrzeuge ohne Führerschein führte. In Anbetracht dessen wurde der Sprinter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld sichergestellt. Auf den Fahrer kommt nun eine weitere Strafanzeige zu.

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