Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw schleudert nach Zusammenstoß auf Ackerfläche

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Hüllhorst (ots)

(SN) Zwei kaputte BMW und ein leicht verletzter Autofahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Hüllhorst-Oberbauerschaft.

Den Erkenntnissen zufolge war eine 47-jährige Hüllhorsterin mit ihrem BMW gegen 9.30 Uhr von der B 239 kommend auf der Ellerkampstraße unterwegs. Zeitgleich befand sich auf der Stiftsfeldstraße in Fahrtrichtung Oberbauerschafter Straße ein 31 Jahre alter Mindener am Steuer eines BMW. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Autos. Durch die Kollisionswucht schleuderte eines der Autos auf ein angrenzendes Feld, während der andere Pkw stark beschädigt auf der Fahrbahn verblieb.

Weil der 31-Jährige nach dem Unfall über Schmerzen klagte, brachten ihn Rettungskräfte mit einem RTW ins Krankenhaus Lübbecke. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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