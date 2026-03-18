Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendiebe festgenommen

Minden (ots)

(FW) In der Mindener Innenstadt konnte die Polizei am Dienstagnachmittag drei Männer nach Ladendiebstählen festnehmen. Für einen der Diebe führte der Weg in die Untersuchungshaft.

Zunächst wurde die Polizei gegen 14:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie "Am Scharm" gerufen. Hier war es einem Ladendetektiv möglich einen 24-Jährigen, aus einer vermeintlich dreiköpfigen Tätergruppe, festzuhalten. Dieser versuchte zuvor Parfüm zu entwenden. Während die Einsatzkräfte den Mann mit zur Wache nahmen, fahndeten weitere Beamte nach den anderen Tatverdächtigen.

Wenig später erfolgte eine weitere Meldung aus der Drogerie, dass zwei der Tatverdächtigen abermals dort stehlen würden. Daraufhin entsandte die Leitstelle erneut Streifenwagenbesatzungen an den Ort des Geschehens. Das Duo flüchtete zwar in die Mindener Innenstadt, wurde aber von aufmerksamen Zeugen verfolgt. Ein Hinweisgeber versuchte einen der Flüchtenden aufzuhalten und verletzte sich hierbei. Er musste durch einen RTW ärztlich versorgt und ins JWK gebracht werden. Durch die Mithilfe der aufmerksamen Mitbürger konnten die beiden Diebe letztlich gestellt werden.

Die beiden 18- und 19-Jährigen wurden zu ihrem anderen Kompagnon in das Gewahrsam nach Minden gebracht, wo sie nach ihrer Vernehmung wieder entlassen wurden. Der Älterer verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Er wurde am Mittwochmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Hier verkündete der Richter einen Haftbefehl, woraufhin der Mann sich fortan in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld befindet.

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