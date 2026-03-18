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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkene Fahrerin leistet Widerstand nach Unfallflucht

Petershagen (ots)

(FW) Nach einer Verkehrsunfallflucht in Lahde am Dienstag widersetzte sich eine betrunkene Petershägerin den polizeilichen Maßnahmen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße / Schillerstraße gerufen. Aufmerksame Zeugen beobachteten eine Ford-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild fuhr und die Unfallörtlichkeit anschließend unerlaubt verließ. Die Beamten konnten die 41-jährige mutmaßliche Fahrerin an der Biederstraße antreffen und bemerkten bei ihr einen möglichen Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht, weshalb die Frau zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Minden gebracht werden sollte.

Hierbei widersetzte sich die Petershägerin den polizeilichen Maßnahmen. Auch nach der anschließenden Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt beruhigte sich die Frau nicht und widersetzte sich, weshalb sie die Nacht hinter einer geschlossenen Gewahrsamstür verbringen musste. Das Gewahrsam konnte sie nach Abklingen ihrer Aggressivität am Mittwochmorgen wieder verlassen.

Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige gefertigt, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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